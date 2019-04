Bruno Melo chuta bandeira do Ceará durante comemoração do título e se desculpa nas redes sociais

Ceará e Fortaleza se enfrentaram, neste domingo (21), pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense. Com uma nova vitória do Tricolor do Pici, desta vez pelo resultado de 1 a 0, o Leão se sagrou campeão do Estadual. Durante a comemoração dos atletas, o lateral Bruno Melo chutou a bandeira do Ceará que estava no chão do gramado da Arena Castelão. Após o assunto gerar polêmicas nas redes sociais, o jogador do Fortaleza usou seu perfil oficial no Instagram para se desculpar pela atitude.

"Queria deixar claro que em momento algum minha intenção foi desrespeitar a instituição do Ceará Sporting Club", disse o jogador. "No calor do momento chutei o que tinha pela frente e, infelizmente, acabei cometendo este equívoco".

Lateral Bruno Melo chuta bandeira do @CearaSC durante comemoração do título do @FortalezaEC de campeão do Campeonato Cearense 2019. Através de seu perfil, o atleta se desculpou pela atitude.



📹: Vc Repórter



Mais detalhes: https://t.co/orrl1dWYXS pic.twitter.com/9G4lK12Iwc — Jogada (@diariojogada) 22 de abril de 2019

Representantes do cearenses na Série A, as torcidas de Ceará e Fortaleza levaram, juntas, mais de 43 mil pessoas para a Arena Castelão. O estádio recebeu o terceiro Clássico-Rei do Estadual e quarto do ano.

"O clássico entre Ceará e Fortaleza, um dos mais importantes do Brasil, tem de ficar apenas dentro de campo. As brincadeiras entre torcidas e jogadores são válidas, mas sempre mantendo o respeito. Por isso gostaria de pedir desculpas ao clube pela infelicidade", finalizou.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (28). Na Arena Castelão, o Ceará recebe o CSA/AL, às 16h. Já o Fortaleza vai até São Paulo encara o Palmeiras, na Arena Palmeiras, às 17h. Os jogos serão válidos pela 1ª rodada da Série A do Brasileirão.