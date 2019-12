Bruno Henrique decide, Flamengo vence Al-Hilal e garante vaga na decisão do Mundial de Clubes

O Flamengo está na final do Mundial de Clubes de 2019! Em jogo disputado no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, na Catar, o time carioca venceu o Al-Halil, da Arábia Saudita, de virada. Salem abriu o placar aos 17 do primeiro tempo, mas Arrascaeta, Bruno Henrique e Al Bulayhi (contra) marcam o gols da vitória rubro-negra. Agora, a equipe brasileira aguarda duelo entre Monterrey, do México, e Liverpool, que será nesta quarta (18), para conhecer seu adversário na grande final.

O jogo

Em dois tempos distintos, os árabes dominaram a primeira etapa e desceram para o vestiário com o resultado positivo no marcador. Com as melhores chances do primeiro tempo e posse de bola, Salem abriu o placar para a equipe da Arábia Saudita. Após troca de passes, o camisa 9 recebeu dentro da área, bateu para o gol de primeira, contou com desvio na defesa rubro-negra no meio do caminho e saiu correndo para comemorar.

No entanto, a vantagem do Al-Hilal durou muito pouco pois logo aos três minutos da segunda etapa Arrascaeta deixou tudo igual. Gabigol recebeu passe e tocou para Bruno Henrique. O ponta esquerda do time carioca mandou rasteiro na área e o uruguaio, livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol e deixar tudo igual no marcador.

Um dos principais nomes do Flamengo na temporada, Bruno Henrique apareceu novamente na virada. Com o relógio marcando 32, o meia Diego, que havia acabado de entrar, passou para Rafinha. O lateral cruzou na área e o camisa 27 desviou de cabeça para o fundo do barbante.

A festa rubro-negra que já estava sendo feita em Doha, aumentou mais ainda com o terceiro gol. Dois minutos depois, aos 34, Bruno Henrique mandou na área tentando encontrar Gabigol, Al Bulayhi tentou tirar o perigo, mas acabou mandando contra sua própria meta.

Com o resultado, agora o Flamengo aguarda a decisão entre Liverpool, da Inglaterra, e Monterrey, do México, para saber quem será seu adversário na final do Mundial de Clubes. Duelo entre mexicanos e ingleses será na próxima quarta-feira (18), às 14h30 do horário de Brasília.