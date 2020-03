Bruno diz a jornal que ex-policial Bola não matou Eliza Samudio

Após quase dez anos da morte de Eliza Samudio, o goleiro Bruno Fernandes afirmou pela primeira vez que o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, condenado por ter sido o autor do assassinato e da ocultação do corpo de Samudio, não foi o responsável pelo crime. A informação foi revelada em entrevista concedida ao jornal O Tempo, de Minas Gerais.

O ex-goleiro do Flamengo, condenado a 22 anos de prisão (depois reduzidos para 20 anos e nove meses) pelo homicídio da então ex-namorada Eliza, progrediu no ano passado para o regime semiaberto e vive em Varginha, Minas Gerais. Para o goleiro, é Luiz Henrique Romão, conhecido como "Macarrão", a peça fundamental para desvendar o crime.

Bruno disse que não conhecia Bola, e que o ex-policial teria sido envolvido no caso por causa de uma rixa antiga que tinha com Edson Moreira, o delegado responsável pelas investigações do crime.

Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010 ao solicitar uma pensão Foto: reprodução

"Até que me provem o contrário, para mim, o Bola é inocente. Nesse caso, ele é. Quero avaliar a prova que liga o Bola a esse assunto. Não tem. Foi muito mais naquela época lá, que tinha que condenar, quando o Macarrão falou no júri que o 'Bruno agora é o mandante, agora fecha. O Bola é o executor'. Tá, ele é o executor, prova isso. Prova também que eu sou o mandante", afirmou.

O ex-policial foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado (por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver.

Após as declarações do goleiro, a defesa de Bola informou ao O Tempo que vai avaliar se há base legal para pedir a reabertura do processo.

Na entrevista, o goleiro também disse que torce para Macarrão "contar realmente a verdade". "Acho que ele deve isso para a sociedade. Se ele foi a última pessoa a estar com a Eliza, por que ele não fala onde ela está então? Fala o que aconteceu realmente com ela. Não o que ele falou lá no júri, porque o júri é mentira", ressaltou.

O caso

Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010. Ela pedia pensão para o filho que teve com o ex-goleiro. Segundo a denúncia, Bruno não queria pagar e, por isso, montou um plano para matá-la com ajuda de Macarrão.

O corpo de Eliza nunca foi encontrado. As principais provas são o sangue dela encontrados em uma Land Rover do goleiro, então jogador do Flamengo, e objetos dela e do bebê deixados no sítio do jogador. Todos os réus negam ter havido crime.