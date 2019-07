Bráulio Bessa exalta esporte cearense após título da Seleção com Éverton

O poeta Bráulio Bessa exaltou o futebol cearense após a grande atuação do atacante Éverton na final da Copa América, que terminou com a vitória da seleção brasileira sobre o Peru neste domingo (7). O jogador, natural de Maracanaú, foi eleito o melhor da decisão e se sagrou artilheiro da competição, com três gols.

Além do jogador de 23 anos, o artista fez referência a cearense Amandinha, eleita cinco vezes a melhor do mundo no futsal, e aos times do Ceará, Ferroviário e Fortaleza, todas em ascensão nas respectivas divisões nacionais. Vale ressaltar também a participação do Floresta na Série D do Brasileiro, representante do Estado que está nas oitavas de final contra o Bragantino/PA. Confira a publicação: