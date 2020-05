Brasileiros Glover Teixeira e Thiago Moisés garantem vitórias no UFC 249

A noite desta quarta-feira (13) foi verde e amarela, em Jacksonville, na Flórida, pela disputa do UFC 249. Oa brasileiros Glover Teixeira e Thiago Moisés superaram começos complicados de suas lutas para triunfarem no rounds seguintes por nocaute técnico e finalização, respectivamente.

No card principal, Glover, de 40 anos, conseguiu sua 5ª vitória seguida contra o americano Anthony Smith, pelos meio-pesados (até 93 kg). Depois de dois rounds de controle do oponente, o mineiro cresceu no octógono a partir do 3º round, encurralando Smith e desferindo uppercuts até levá-lo ao solo no fim e conquistar a luta aos 1m04s do 5º round.

Já pelo card preliminar, na categoria peso-leve (até 70kg), o paulista Thiago Moisés teve problemas no início contra o americano Michael Johnson, que o acuava com um bom volume de golpes.

Entretanto, o round seguinte começou com uma mudança imediata da postura de Thiago, levando Johnson ao chão com uma chave de calcanhar. Com apenas 25 segundos passados no relógio, o americano deu 3 tapas no chão, entregando o confronto e a 13ª vitória para o brasileiro.