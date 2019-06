Brasileirão 2020 não irá parar para a Copa América

Segundo apurtado pelo Globoesporte.com, o Campeonato Brasileiro não terá pausa entre junho e julho de 2020 para a disputa da Copa América, assim como está ocorrendo nesta edição. O campeonato, que irá acontecer na Colômbia e na Argentina, desfalca muitos times da Série A do Brasileirão pois alguns atletas são convocados por seleções do continente para atuar na Copa. A decisão da CBF não vai de encontro ao que o presidente da mesma, Rogério Caboclo, havia dito em seu discurso de posse neste ano, quando afirmou que os jogos do Brasileiro seriam adiados em virtude das datas FIFA.

Já a Conmebol irá parar suas competições neste período, como Sul-Americana e Libertadores. Os campeonatos estaduais do Brasil também serão afetados. Em vez de 18 datas, serão 16 no começo do ano para enxutar o calendário, que ainda conta com 5 datas FIFA para disputa de eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e de amistosos. Nestas datas, os clubes são obrigados a ceder seus atletas.