Brasil vence Peru na estreia do Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira masculina deu o primeiro passo para tentar uma vaga na Olimpíada de Tóquio, neste ano. No domingo (19), em partida que terminou no início da madrugada, venceu o Peru por 1 a 0, pelo Pré-Olímpico de futebol. Com o resultado, a seleção empata com o Uruguai na liderança do Grupo B, que também tem Bolívia e Paraguai.

O gol da partida foi marcado por Paulinho, após receber belo passe de Bruno Guimarães, aos 42 minutos da primeira etapa. A equipe de André Jardine comandou a maior parte da partida, teve as melhores chances do jogo e foi pouco ameaçada pelo time peruano durante boa parte dos 90 minutos. Paulinho é um dos oito jogadores do elenco Sub-20 que já atua na Europa. O número representa 34% dos 23 atletas convocados.

Na próxima rodada, o Brasil enfrenta o Uruguai. A partida está marcada para quarta-feira (22), às 22h30, no estádio Pereira, na Colômbia, onde é disputado o torneio.

Nesta primeira parte da competição, as dez equipes estão divididas em dois grupos. Os dois melhores de cada avançam para um quadrangular final. Só as duas melhores equipes do torneio conquistam a vaga em Tóquio.

Atual campeã olímpica, essa é a última chance da Seleção Brasileira disputar os Jogos Olímpicos. À seu favor, tem um retrospecto bom, em geral, quando precisa disputar o torneio pré-olímpico. Contudo, fantasmas de fracassos do passado podem atrapalhar os brasileiros.

O Brasil tem três grandes derrotas neste campeonato, em Moscou (1980), em Barcelona (1992) e em Atenas (2004). Por outro lado, em Olimpíadas, o retrospecto brasileiro não é tão bom. A primeira medalha de ouro, por exemplo, só foi conquistada na última edição dos Jogos, no Rio de Janeiro.

A Olimpíada de Tóquio vai do dia 24 de julho a 9 de agosto deste ano. A disputa do futebol, no entanto, começa um pouco antes, em 22 de julho com a primeira rodada do feminino, e vai até o penúltimo dia de competições.