Brasil vence antes de convocação para a Copa América

No último teste antes da convocação para a Copa América, a seleção brasileira venceu a República Tcheca de virada, por 3 a 1, nesta terça-feira (26), em Praga.

Roberto Firmino e Gabriel Jesus (duas vezes) marcaram os gols da vitória brasileira, a primeira em 2019. O tcheco Pavelka havia aberto o placar ainda no primeiro tempo.

Na última sexta-feira (23), a equipe do técnico Tite estreou neste ano e apenas empatou em 1 a 1 com o Panamá, no Porto.

Tite anunciará os convocados para a Copa América, que acontece no Brasil, no próximo dia 17 de maio.

Antes do início da competição, a seleção ainda terá mais dois amistosos, já com a lista de atletas que o treinador levará para o torneio.

O Brasil estreia na Copa América no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Morumbi. Ainda pela fase de grupos, enfrenta a Venezuela, dia 18, na Arena Fonte Nova, e o Peru, no dia 22, na Arena Corinthians.

REPÚBLICA TCHECA

Pavlenka; Coufal, Suchy, Celutska (Kúdela) e Novak (Selassie); Soucek, Pavelka (Kral) e Darida (Frydek); Masopust, Zmrhal (Jankto) e Schick (Vydra). T.: Jaroslav Silhavy

BRASIL

Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro (Arthur); Coutinho (Gabriel Jesus), Allan, Paquetá (Everton) e Richarlison (David Neres); Roberto Firmino (Fabinho). T.: Tite

Estádio: Eden Arena, em Praga (República Tcheca)

Público: 19.116 presentes

Juiz: Ovidiu Hategan (Romênia)

Assistentes: Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe

Cartões amarelos: Casemiro (BRA)

Gols: Pavelka (TCH), aos 36min do 1º tempo; Roberto Firmino (BRA), aos 3min, e Gabriel Jesus (BRA), aos 37min e aos 44min do 2º tempo