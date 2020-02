Brasil perde para Porto Rico e fica longe de vaga olímpica no basquete feminino

A seleção brasileira feminina de basquete ficou mais distante da classificação para a Olimpíada de Tóquio-2020 ao ser derrotada por 91 a 89 por Porto Rico nesta quinta-feira (6), pela primeira rodada do Pré-Olímpico Mundial disputado em Bourges, na França.

O revés deixa o time comandado por José Neto em situação complicada. Três das quatro equipes da chave estarão no Japão, mas as próximas rivais serão Austrália e França, segunda e quinta colocadas do ranking da federação internacional e portanto favoritas.

O Brasil está na 15ª posição dessa lista, e Porto Rico, na 23º. Para que as brasileiras fique com a vaga, terão que vencer pelo menos um dos jogos contra seleções bem mais fortes.

O jogo

A equipe verde-amarela tinha vantagem de oito pontos no início do último quarto, mas permitiu que as adversárias passassem à frente. No fim, com empate de 83 a 83, o duelo foi para a prorrogação.

Nos cinco minutos extras, as brasileiras iniciaram erráticas, conseguiram reagir, mas voltaram a se atrapalhar nos lances decisivos e acabaram derrotadas por dois pontos de diferença.

Histórico

A seleção feminina foi ao pódio olímpico nos Jogos de Atlanta-1996 (prata) e Sydney-2000 (bronze). Agora, corre grandes riscos de ficar fora de sua oitava participação consecutiva no evento, que disputou pela primeira vez em Barcelona-1992.

Após perder todos os jogos da fase de grupos na Olimpíada do Rio, em 2016, e nem se classificar para a última Copa do Mundo da modalidade, em 2018, a disputa por vaga nos Jogos de Tóquio parecia uma missão distante das possibilidades brasileiras.

A recuperação sob o comando de José Neto, que assumiu o cargo em junho de 2019, começou em agosto, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, quando as brasileiras conquistaram uma surpreendente medalha de ouro – a primeira no evento desde 1991.