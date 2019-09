Brasil perde invencibilidade para República Tcheca no Mundial de Basquete

Após passar invicta pela primeira etapa da Copa do Mundo de Basquete, seleção brasileira viu a República Tcheca dominar e vencer a primeira partida da segunda fase, na manhã de sábado (07).

Sob o comando de Aleksandar Petrovic, os atletas brasileiros entraram em quadra às 5h20, horário de Brasília, em Shenzhen, na China.

A República Tcheca abriu 13 pontos de vantagem no primeiro tempo. Apesar de boas defesas, mas sem converter, os brasileiros deixaram a quadra com a primeira derrota no campeonato com uma ampla margem no placar: 93 a 71.

A equipe do Brasil enfrenta os Estados Unidos na segunda-feira (9), às 9h30. Para se classificar, precisa acompanhar o resultado do jogo entre os norte-americanos e a Grécia ainda neste sábado (7), às 9h30, e vencer o jogo da segunda (9).

Se os gregos vencerem os Estados Unidos, o Brasil se classifica sem depender de outros resultados. Se os estadunidenses vencerem, o Brasil, além da vitória, precisará torcer pelo sucesso da Grécia contra República Tcheca.

Na primeira fase, a Seleção venceu Grécia, Nova Zelândia e Montenegro.

Nesta segunda fase do Mundial, os dois melhores times de cada grupo inicial formam uma nova chave com outros dois integrantes. Desta segunda nova chave, classificam-se os dois mais bem colocados para as quartas de final, em partidas em que a vitória vale classificação nas semifinais.