Brasil perde de virada para a Austrália na Copa do Mundo feminina

O Brasil deixou escapar uma vantagem de dois gols, marcados pelas estrelas Marta e Cristiane, contra a Austrália, que acabou vencendo por 3 a 2 nesta quinta-feira em Montpellier, um resultado que deixa muito em aberto o grupo C da Copa do Mundo feminina. Com o resultado, o Brasil permanece em 1º lugar com três pontos no Grupo C, mas pode ser ultrapassado pela Itália, que ainda joga com a Jamaica no complemento da segunda rodada nesta sexta-feira. A Seleção volta a campo na próxima terça-feira, contra a Itália, em Valenciennes.

A seleção brasileira parecia ter controlado o jogo com os gols de Marta, de pênalti (27), e Cristiane (38), mas as australianas conseguiram a virada por meio de Caitlin Foord (45+1), Chloe Logarzo (58) e Mônica, que marcou contra (66) que foi confirmado após consulta ao VAR.