Brasil perde a decisão do Torneio Internacional para a China nos pênaltis

A seleção brasileira feminina de futebol perdeu a decisão do Torneio Internacional, neste domingo, em Chongqing, na China, para a seleção anfitriã nos pênaltis, por 4 a 2, após empate sem gols no tempo normal.

Esta é a segunda vez que o time da técnica sueca Pia Sundhage perde um torneio internacional nos pênaltis. A outra vez foi em setembro, no Pacaembu, para o Chile, após outro empate por 0 a 0 nos 90 minutos. Em compensação, a vitoriosa treinadora segue sem derrota, após seis jogos, com quatro vitórias e dois empates.

O Brasil disputou pela segunda vez o título do Torneio Internacional da China. Em 2017, a seleção foi campeã ao vencer o México e a Coreia do Sul, e empatar com a China. Nessa edição, o formato da competição era disputado em pontos corridos. Atualmente, a organização adota o sistema de semifinal e final.

Para chegar à decisão, o Brasil goleou o Canadá por 4 a 0, enquanto as chinesas venceram a Nova Zelândia por 2 a 0.

A China começou a partida com forte marcação na saída de bola do Brasil, que sentiu dificuldade para iniciar as jogadas. A opção foi concentrar as bolas nas laterais, principalmente pelo lado esquerdo com Tamires.

Com velocidade, a seleção conseguiu encontrar espaços para entrar na zaga chinesa. Debinha, mais uma vez, foi o destaque, tanto nas finalizações como na armação das jogadas. A melhor oportunidade surgiu aos 22 minutos, quando Chú, no contra-ataque, lançou Debinha na direita. A atacante invadiu a área, passou pela marcação e bateu de pé esquerda. A finalização passou perto da meta da goleira Peng Shimeng.

Melhor na partida, o Brasil ainda teve mais uma grande oportunidade antes do intervalo, quando Debinha iniciou a jogada e descobriu Ludmila no meio da zaga chinesa. A atacante driblou a zagueira e chutou com grande perigo.

No segundo tempo, o Brasil diminuiu o ritmo e viu as chinesas dominarem a partida. Em vinte minutos, as anfitriãs já haviam finalizado quatro vezes, contra nenhum chute a gol do Brasil. A primeira jogada organizada de ataque do time nacional só surgiu aos 37 minutos, mas, após várias trocas de passes perto da área chinesa, Raquel bateu fraco na bola.

Apesar de melhor nos 45 minutos finais, as chinesas não conseguiram levar grande perigo para o gol de Bárbara. Surpreendentemente, o Brasil teve duas boas chances para evitar a disputa de pênaltis no fim do jogo. Andressinha cobrou para fora uma falta a dois passos da grande área e Geyse, sozinha, após belo passe de Letícia, perdeu a melhor oportunidade do jogo, aos 49 minutos.

Nos pênaltis, o Brasil errou duas vezes. Tamires chutou na trave, a bola bateu mas costas da goleira chinesa e saiu. Aline e Raquel converteram, mas Andressinha chutou para fora. As chinesas acertaram todas as cobranças.