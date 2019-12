Brasil estreia contra Bolívia nas Eliminatórias da Copa de 2022; confira sequência de jogos

O Brasil já sabe quem será seu 1º adversário nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A Seleção de Tite recebe Bolívia, no dia 26 de março, quando iniciam as jogos. Na última rodada, em novembro de 2021, encara o Chile. Das 10 equipes, somente 4 se classificam diretamente ao mundial após as 18 rodadas, com uma vaga para a repescagem contra uma nação de um continente ainda não confirmado. A luta pela última chance ocorre via mata-mata, com jogos de ida e de volta.

O Superclássico contra a Argentina ocorre durante a 6ª e a 14ª rodada. Os jogos encerram sequência difícil, logo depois de Uruguai e Colômbia.

Confira a sequência de jogos do Brasil nas Eliminatórias:

Brasil x Bolívia

Peru x Brasil

Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil

Colômbia x Brasil

Brasil x Argentina

Brasil x Equador

Paraguai x Brasil

Chile x Brasil

Bolívia x Brasil

Brasil x Peru

Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai

Brasil x Colômbia

Argentina x Brasil

Equador x Brasil

Brasil x Paraguai

Brasil x Chile