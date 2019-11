Brasil cai em grupo com mais vagas no pré-olímpico de basquete

Com dez vagas em disputa no feminino e quatro no masculino para os Jogos de Tóquio, em 2020, o Brasil conheceu, nesta quarta-feira (27), seus adversários no torneio pré-olímpico de basquete. A seleção feminina caiu no Grupo B, com Austrália, França e Porto Rico. As partidas serão todas disputadas na cidade de francesa de Bourges, entre os dias 6 e 9 de fevereiro.

O sorteio dá esperanças ao Brasil. O país caiu em um grupo que tem três vagas para Tóquio e uma seleção teoricamente mais fraca que todas as outras, Porto Rico. As brasileiras precisam apenas não ficar em último do grupo para se classificar aos Jogos.

Já no masculino, a seleção enfrentará Croácia e Tunísia no Grupo B da divisão que terá jogos na Croácia. O Grupo A terá Alemanha, Rússia e México. Apenas a melhor seleção geral entre os dois agrupamentos garante vaga em Tóquio-2020.

No total, entre os homens, são 24 equipes e quatro lugares nos Jogos. Elas estão divididas em quatro divisões, com dois grupos de três times, e apenas a melhor geral fica com a vaga.

Na disputa do feminino, além do Grupo B, o C também tem três vagas para Tóquio, que serão disputadas por Espanha, Grã-Bretanha, China e Coreia do Sul, com jogos na chinesa cidade de Foshan.

O Grupo A (que acontece sérvia Belgrado) vale duas vagas e terá Nigéria, Estados Unidos, Sérvia e Moçambique em quadra. No D (disputado na belga Ostende), também com duas vagas, Canadá, Japão, Suécia e Bélgica se enfrentam para decidir quem se classifica.

O sorteio ocorreu em Genebra, na Suíça, organizado pela FIBA (Federação Internacional de Basquete).