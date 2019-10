Boxeadora Bia Ferreira perde final e leva prata nos Jogos Mundiais Militares

A boxeadora Bia Ferreira conquistou a medalha de prata nos Jogos Mundiais Militares, em Wuhan, na China, na categoria até 60kg. A campeã pan-americana e mundial foi derrotada na final, nesta sexta-feira (25), pela chinesa Zichun Xu, por 3 a 2, mas somou o 25º pódio em 26 competições internacionais.

Bia, de 26 anos, voltará para o Brasil na segunda-feira (28) e vai se apresentar à seleção brasileira para fazer uma trabalho regenerativo em 13 de novembro. Depois, a lutadora terá alguns dias de folga para as festas de fim de ano e logo no começo de 2020 vai iniciar a preparação para o Pré-Olímpico de Mar Del Plata, na Argentina, que vai começar em 24 de março.

Apesar de campeã pan-americana e mundial, em títulos conquistados nesta temporada, a brasileira vai precisar conquistar uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem.

Outros resultados

No tae kwon do, Paulo Ricardo foi campeão da categoria até 54kg, Leonor Dias garantiu o bronze na categoria até 53kg e Caroline Santos assegurou a prata na categoria até 62kg. Também nesta sexta (25), em Wuhan, Ana Marcela Cunha, que havia sido campeã na maratona aquática de 10 quilômetros, garantiu o bronze na prova de 5km.

Na ginástica artística, Artur Zanetti levou a prata nas argolas e o bronze no solo, enquanto Francisco Barreto amealhou o bronze no cavalo. E Laila Ferrer foi medalhista de prata no lançamento de dardo.