Botafogo vence fora de casa e rebaixa a Chapecoense no Brasileirão

A Chapecoense está rebaixada na Série A do Campeonato Brasileiro após perder para o Botafogo, por 1 a 0, nesta quarta-feira (27), na Arena Condá. O time carioca pulou para 42 pontos, agora com seis a mais do que o Z-4. Rhuan decretou a vitória e a queda catarinense.

Seis anos após chegar à elite partindo da Série D, a Chape amarga o descenso, está na penúltima colocação com apenas 28 pontos, podendo chegar no máximo aos 37 do Ceará, 1º rival fora da degola. O problema é que o time nordestino tem 10 vitórias e a Chapecoense só chegaria a nove se ganhasse os últimos três jogos.

O jogo

O primeiro tempo foi sem graça e sem chances, como se ninguém precisasse ganhar para escapar do descenso. Um das únicas chances com certo perigo ocorreu antes mesmo do primeiro minuto. Roberto chutou de longe e Gatito fez boa defesa. Aos 40 minutos, Rhuan bateu de longe e assustou João Ricardo, goleiro da Chapecoense. No mais, os 45 minutos iniciais transcorreram sem emoção e sob chuva.

O segundo tempo começou melhor e com bola na trave. Roberto cruzou e Fernando cabeceou contra o próprio gol, quase abrindo o marcador para a Chapecoense. O Botafogo, porém, também voltou animado e com o pé calibrado. Aos oito minutos, João Paulo deu ótimo passe para Rhuan, que tocou por cima do goleiro catarinense. Foi o primeiro gol dele como profissional.

Após o gol, o jogo voltou a cair de produção e o Botafogo confirmou os três pontos, empurrando a Chapecoense para a Série B.

A Chapecoense voltará a campo no domingo, às 19 horas, quando visitará o Santos na Vila Belmiro pela 36.ª rodada. No sábado, às 19h, o Botafogo receberá o Internacional no Engenhão.

Ficha técnica

Chapecoense 0x1 Botafogo

Gols: Rhuan, aos oito minutos do segundo tempo.

Árbitro: Anderson Daronco (RS).

Cartões amarelos: Maurício Ramos, Bruno Pacheco (Chapecoense); Gabriel e Alberto Valentim (Botafogo).

Renda: R$ 63.780,00.

Público: 3.582 torcedores.

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC).

Chapecoense: João Ricardo; Eduardo, Douglas, Maurício Ramos (Camilo) e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Renato (Arthur Gomes); Henrique Almeida, Roberto (Gustavo Campanharo) e Everaldo. T.: Marquinhos Santos.

Botafogo: Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Yuri; Cícero, João Paulo (Jean) e Alex Santana; Igor Cássio (Luiz Fernando), Diego Souza (Vinícius Tanque) e Rhuan. T.: Alberto Valentim.