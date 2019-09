Botafogo tem 3 desfalques para jogo contra o Fortaleza nesta segunda-feira (30)

O Botafogo visita o Fortaleza nesta segunda-feira (30), às 20h, na Arena Castelão, com 3 importantes desfalques. O zagueiro Joel Carli (em fase de transição), o lateral esquerdo Gilson (suspenso por cartão vermelho) e o meia Alex Santana (torção no pé).

Há 3 jogos sem vencer no Campeonato, o alvinegro carioca busca reagir contra o 4º pior mandante. Dentre as ausências, a mais sentida é a de Alex Santana, um dos motores do meio campo do time de Eduardo Barroca. Com 5 gols no Brasileiro, o atleta é o artilheiro da equipe ao lado de Diego Souza. Seu substituto no setor deve ser Gustavo Bochecha.

Apesar dos desfalques, Barroca tem o retorno do lateral direito Fernando Costanza e do meia-atacante Luiz Fernando, ambos titulares.

Dessa forma, o Botafogo deve entrar com: Gatito Fernández; Fernando Costanza, Marcelo Benevenuto, Gabriel, Lucas Barros; Cícero; Marcinho, João Paulo, Gustavo Bochecha, Luiz Fernando; Diego Souza.

O Fogão tem 27 pontos na tabela de classificação, 5 a mais que o Leão do Pici. No 1º turno, venceu o time cearense por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol de Alex Santana.