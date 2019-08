Botafogo espanta crise com vitória fora de casa e mantém o Avaí na lanterna

O Botafogo espantou a crise neste domingo e subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro ao vencer o Avaí por 2 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e encerrar uma sequência de quatro derrotas. A partida foi válida pela 13.ª rodada da competição nacional.

As pazes com a vitória fizeram o Botafogo chegar aos 19 pontos e encostar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Em sexto, o Internacional tem 20. Já o Avaí segue sendo o único time sem vencer no campeonato e está afundado na lanterna, na 20 ª posição, com cinco.

Em busca da primeira vitória, o Avaí começou a partida em cima do Botafogo, mas não conseguia finalizar. Tanto que o primeiro chute a gol foi do Botafogo aos 11 minutos. Luiz Fernando recebeu de Rodrigo Pimpão e bateu para defesa segura do goleiro Vladimir.

Foi em um chute de fora da área que o time carioca abriu o placar aos 18 minutos. Alex Santana recebeu de João Paulo e soltou a bomba no cantinho do goleiro, que se esticou todo e não conseguiu defender. Na sequência, o Botafogo perdeu uma grande chance de fazer o segundo gol. Diego Souza ganhou no corpo de Betão, mas finalizou em cima de Vladimir. O camisa 7 ficou pedindo empurrão do zagueiro.

Apesar de ter mais posse de bola, o Avaí não conseguia assustar o goleiro paraguaio Gatito Fernández. Em um dos poucos lances de perigo antes do intervalo, João Paulo pegou rebote de escanteio e chutou de primeira pela linha de fundo.

O técnico Alberto Valentim voltou do intervalo com Brenner no lugar de Bruno Sávio, mas levou um balde de água fria logo aos cinco minutos. Marcinho levantou para dentro da área e o zagueiro Marcelo Benevenuto subiu mais que todo mundo, fazendo o segundo gol do Botafogo.

Aos 14 minutos, João Paulo cobrou escanteio e Marquinhos cabeceou rente à trave de Gatito Fernández. O Avaí parecia entregue e pouco assustava o goleiro botafoguense. A situação se complicou quando André Moritz foi expulso aos 36 após entrada forte em Rodrigo Pimpão.

Com um a mais, o Botafogo quase fez o terceiro em chute de João Paulo por cima do travessão. No contra-ataque, Fernando desceu em velocidade e cruzou rasteiro para Jean. De primeira, o volante desperdiçou uma boa oportunidade ao tirar demais do goleiro.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 16 horas, pela 15.ª rodada. O Avaí recebe o Cruzeiro, novamente no estádio da Ressacada, enquanto que o Botafogo enfrenta o Athletico-PR, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 x 2 BOTAFOGO

AVAÍ - Vladimir; Léo, Betão, Marquinhos Silva e Paulinho; Pedro Castro (Luan Pereira), Richard Franco (André Moritz), Bruno Sávio (Brenner), João Paulo e Ferrareis; Lourenço. Técnico: Alberto Valentim.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Gilson; Cícero, Alex Santana e João Paulo; Luiz Fernando (Jean), Rodrigo Pimpão (Fernando) e Diego Souza (Victor Rangel). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Alex Santana, aos 18 minutos do primeiro tempo; Marcelo Benevenuto, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Fernandes e João Paulo (Avaí); Gabriel (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - André Moritz (Avaí).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA - R$ 142.526,00.

PÚBLICO - 7.140 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).