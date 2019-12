Botafogo enfrenta Ceará com 3 ausências

Em duelo de alvinegros que irá acontecer no próximo domingo (8), no Engenhão, será decidido o futuro do Ceará na Série A do Brasileirão. O Vovô enfrenta o Botafogo, às 16h, e o time carioca não poderá contar com três atletas importantes para esta partida.

Amarelados na derrotada por 2 a 0 para o Atlético-MG, na última quarta-feira (4), os jogadores Diego Souza, Cícero e Luiz Fernando completaram a sequência de três cartões e não poderão entrar em campo para defender a equipe do Rio de Janeiro.

O Manequinho ainda busca por uma vaga na Sul-Americana. Em 15º com 42 pontos, o alvinegro carioca precisa ganhar ou empatar com o Vovô e torcer para que o Fluminense, em 14º com 43, não vença o Corinthians.

Situação salarial

A diretoria do Botafogo quitou, nessa sexta-feira (6), dois meses de salários que estavam atrasados, além de parte do 13º dos empregados do clube. No entanto, ainda é aguardado o pagamento de um mês que os vencimentos seguem em aberto.

Comovido com as situações dos funcionários, os atletas do clube chegaram a doar 140 cestas básicas no mês de setembro. Os torcedores conseguiram arrecadar R$ 15 mil para ajudar os trabalhores do clube.

Em novembro, o Botafogo pagou dois meses atrasados na CLT dos atletas depois de conseguir um empréstimo bancário.

Botafogo e Ceará se enfrentam no próximo domingo (8), às 16h, no Engenhão, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.