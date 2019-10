Botafogo anuncia demissão do técnico Eduardo Barroca

O técnico Eduardo Barroca não resistiu à derrota no clássico para o Fluminense por 1 a 0, no Engenhão, e a série de quatro tropeços seguidos pelo Botafogo na Série A do Brasileiro. Após o novo revés, a diretoria se reuniu com o treinador e acertou o desligamento do comando do time.

O vice-presidente de futebol do clube, Gustavo Noronha, oficializou a demissão, em entrevista coletiva neste domingo (6), após uma reunião que durou mais de uma hora e meia com a diretoria.

"O Botafogo precisa de uma reação no campeonato. Nossa sequência é muito negativa no segundo turno. Ocorreu um consenso que neste momento a gente precisava de uma mudança. Vamos com calma buscar um profissional que esteja adequado com nossa forma de jogar e também respeitando nossa situação financeira", explicou o dirigente.

Auxiliar-técnico permanente, Bruno Lazaroni deve dirigir o time interinamente contra o Goiás, na quarta-feira, pelo Brasileiro, novamente no Engenhão. O adversário, ao contrário do time carioca, vem em alta com quatro vitórias seguidas.

Desempenho

Barroca foi contratado em abril, quando comandava a categoria Sub-20 do Corinthians, para substituir Zé Ricardo. O começo do jovem treinador na equipe foi animador. O time carioca terminou em 10.º lugar, posição acima do esperado. No segundo turno, porém, o Botafogo não somou um ponto sequer até então. Já na Copa Sul-Americana, Barroca levou o Botafogo até as oitavas de final, sendo eliminado pelo Atlético-MG.

O comandante deixa o Botafogo com dez vitórias, três empates e 14 derrotas. O time carioca não vence desde a 18.ª rodada, na qual superou o Atlético-MG por 2 a 1, no 8 de setembro, no Rio.

Com 27 pontos e na 12.ª posição, o Botafogo começa a se preocupar com a parte debaixo da tabela. Para piorar, terá dois desfalques importantes para o duelo de meio da semana pelo Brasileiro. O zagueiro Joel Carli e o lateral-esquerdo Gilson levaram o terceiro amarelo e não enfrentam o Goiás.