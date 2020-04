Botafogo acrescenta três títulos mundiais ao currículo

O Botafogo é tricampeão mundial. Pelo menos é o que está registrado, desde a noite desta quinta-feira (9) no site do clube, em referência às três conquistas da Taça do Mundo de 1967, 1968 e 1970, torneio triangular disputado em Caracas, na Venezuela. A informação foi dada pela Rádio Tupi.

Bangu, Corinthians, Cruzeiro e São Paulo foram outros times a vencer a competição, que não entregou troféus às equipes campeãs O presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej, por intermédio da assessoria de imprensa, afirmou ao GloboEsporte.com que vai em busca do "justo reconhecimento em âmbito internacional".

"É uma ode à nossa história gloriosa, bem como aos atletas da época, que enfrentaram grandes adversários do mundo. Uma constelação de ídolos que merece reverência. A história tem que ser, antes de tudo, valorizada por nós. Por isso autorizei que fosse publicado esse registro no Site Oficial. Agora, o caminho é finalizar o projeto e dar início aos trâmites em busca do justo reconhecimento. A fundamentação para o pedido foi elaborada por um grupo de pesquisadores liderado pelo Grande Benemérito Luiz Felipe Carneiro de Miranda, curador do Centro de Memória", afirmou o presidente do Botafogo

O Botafogo daquela época tinha Manga, Gerson, Jairzinho e Paulo César na equipe, que foi bicampeã da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca (1967 e 1968) e também da Taça Brasil de 1968.

Pela Taça do Mundo, superou clubes como Barcelona (ESP), Benfica (POR) e Peñarol (URU), além das seleções da Argentina e da União Soviética. Dos times convidados, também participavam do torneio equipes da Inglaterra e da Itália.