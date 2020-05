Bosco, Magno Alves, Chamusca: escolhidos para Seleção do Século de Ceará e Fortaleza agradecem votos

As seleções do Século XXI de Ceará e Fortaleza repercutiram entre os ídolos escolhidos. Resultado de uma enquete do Diário do Nordeste com 40.084 votos, a pesquisa trouxe nostalgia e também muito agradecimento por parte dos nomes citados.

Foto: arquivo / Diário do Nordeste

Pelo lado alvinegro, o técnico Marcelo Chamusca, atualmente no Cuiabá, utilizou as redes sociais para mostrar gratidão. Com 64 jogos no comando do Vovô, um título estadual e o acesso à Série A, o treinador recebeu 36,84% dos votos e superou Sérgio Soares (12,99%), PC Gusmão (23,48%) e Lisca (26,68%).

"Boas notícias te ajudam a seguir em frente. E, hoje, mais uma vez, a torcida do Ceará me dá motivos para estar feliz. Em nova eleição da Seleção da Década, agora no Diário do Nordeste, tive a honra de ser novamente escolhido para comandar o Vozão. Muito obrigado! Gostei de nosso time estar ofensivo, no 4-3-3, e com jogadores de mobilidade na frente. O torcedor me ajudou na escalação. Agradeço a Deus por ter trabalhado com muitos eleitos, como Everson, Luiz Otávio, Richardson, Ricardinho e Magno Alves", publicou.

Dentre os citados, o Magno Alves também se manifestou. Atleta mais votado dentre os atacantes alvinegros, com 32,83%, o artilheiro reforçou que sempre se dedicou ao Ceará.

"Muito feliz pela escolha do artilheiro mais votado na seleção do século XXI do Ceará feita pelo Diário do Nordeste. Sempre dei o meu melhor e saber que isso ficou registrado na história do clube enche meu coração de alegria. Obrigado, Nação Alvinegra. Obrigado a todos pelo reconhecimento. E sobretudo, obrigado Deus", declarou.

Por fim, foi a vez do lateral Felipe Jonatan mostrar todo o amor aos alvinegros. Formado na base do Vovô, venceu a decisão mais apertada: somou 37,31% contra Vicente (29,63%), Fábio Vidal (27,74%) e Fernandinho (5,23%). Defendendo o Santos desde 2019, o jogador relembrou os momentos pelo Ceará.

"Sensação única, em tão pouco tempo conseguir o carinho do torcedor é gratificante, ainda mais no clube que eu tenho uma admiração e um carinho gigante. Fiz pouco mais de 20 partidas no profissional, e conseguimos manter a equipe na Série A, quase levando o clube à Sul-Americana, quando muitos duvidavam da gente, mostramos o nosso valor. Queria dizer aos torcedores que levo eles no coração, sempre fui torcedor do Ceará, não nego isso a ninguém", apontou.

Formado na base do Ceará, Felipe Jonatan foi a venda mais cara da história do futebol cearense com valor de R$ 6 milhões Foto: JL Rosa / SVM

Os escolhidos do time dos sonhos do Vovô foram: Everson (goleiro); Samuel Xavier (lateral-direito), Luiz Otávio (zagueiro), Fabrício (zagueiro) e Felipe Jonatan (lateral-esquerdo); Richardson (volante), João Marcos (volante) e Ricardinho (meia); Magno Alves (atacante), Mota (atacante) e Sérgio Alves (atacante). Marcelo Chamusca foi o técnico.

Emoção tricolor

Bosco foi eleito o melhor goleiro do Fortaleza no Século XXI, através de uma enquete do Diário do Nordeste. O ex-atleta, que mora nos Estados Unidos, exaltou a torcida tricolor após o resultado e agradeceu por seguir na memória do clube centenário.

"Estou muito feliz por fazer parte dessa história tão linda e tão brilhante que o Fortaleza continua escrevendo. Sou muito grato por saber que nós estamos ainda vivos na memória do torcedor. Só quem vestia essa camisa sabe do que estou falando, do reconhecimento do torcedor do Fortaleza. Muito obrigado, espero um dia poder revê-los e poder contribuir de alguma forma porque fui muito feliz como jogador e membro da comissão técnica. Muito obrigado, pela confiança e carinho", afirmou.

Os eleitos para o time dos sonhos do Fortaleza foram: Bosco (goleiro); Rafinha (lateral-direito), Ronaldo Angelim (zagueiro), Quintero (zagueiro) e Márcio Azevedo (lateral-esquerdo); Dude (volante), Erandir (volante) e Lúcio Bala (meia); Clodoaldo (atacante), Rinaldo (atacante) e Osvaldo (atacante). Rogério Ceni é o técnico.