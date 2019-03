Borrachinha é descartado e Ronaldo Jacaré encara Yoel Romero na luta principal do UFC Flórida

Reviravolta na luta principal do UFC Fort Lauderdale, que acontecerá na Flórida (EUA), em 27 de abril. Sem muitas explicações, o presidente do Ultimate, Dana White, informou a ESPN que Ronaldo Jacaré entrou no lugar de Paulo Borrachinha e será o novo adversário de Yoel Romero no main event. A informação é do site MMA Junkie.

Jacaré e Romero se enfrentaram em dezembro de 2015. Na ocasião, o cubano levou a melhor por decisão dividida dos juízes. O resultado da luta causou muita polêmica, já que muitos críticos consideraram que o brasileiro levou a melhor no combate.

Esta pode ser a última chance de Ronaldo Jacaré ficar na "cara do gol" pelo cinturão da categoria peso-médio, que tem o australiano Robert Whittaker como campeão linear. Antes disso, Kelvin Gastelum e Israel Adesanya lutam pelo título interino da divisão no dia 13 de abril.

Confira o card do UFC Fort Lauderdale:

Peso-médio: Yoel Romero x Ronaldo Jacaré

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Ion Cutelaba

Peso-galo: Cory Sandhagen x John Lineker

Peso-palha: Carla Esparza x Livinha Souza

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Augusto Sakai

Peso-palha: Jessica Penne x Jodie Esquibel

Peso-meio-médio: Court McGee x Dhiego Lima

Peso-leve: Jim Miller x Jason Gonzalez

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Li Jingliang

Peso-pesado: Greg Hardy x Dmitry Smoliakov