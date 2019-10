"Bora, Santa Dulce!": Torcedor do Ceará pede e vê gol de Luiz Otávio no fim do jogo

Antes do gol da heróica virada por 2 a 1 do Ceará diante do Bahia pela 27ª rodada do Brasileirão, um torcedor nas arquibancas do Estádio de Pituaçu "cantou o gol" do zagueiro Luiz Otávio, pedindo intervenção divina da Santa Dulce, canonizada no Vaticano no domingo (13). "Tá merecendo o Ceará. Bora, Santa Dulce!", disse o homem no lance do escanteio, que logo em seguida levou a pequena parcela de torcida alvinegra à loucura.

O palco da vitória do Ceará de virada contra o Bahia nesta segunda-feira (21) foi em Pituaçu devido à missa em celebração à Santa Dulce dos Pobres, que reuniu quase 53 mil pessoas na Arena Fonte Nova, casa do Esquadrão de Aço. Outro detalhe curioso é que Santa Dulce é baiana, nascida em Salvador.

Com o resultado, o Vovô deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 15ª posição (29 pontos) na tabela de classificação do Brasileiro.

O próximo adversário é o Vasco, neste sábado (26), às 17h, na Arena Castelão. A venda dos ingressos da partida já está disponível.