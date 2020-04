Bonilha recupera lesão e fala sobre quarentena: "Que tudo isso passe logo"

O período de quarentena para um jogador de futebol é movido pelos treinos em casa. Com a suspensão do calendário nacional, os atletas seguem uma rotina de atividades acompanhadas por profissionais dos clubes. No caso de Nenê Bonilha, o período foi importante para o tratamento de uma lesão no joelho esquerdo. O volante do Fortaleza ressaltou a expectativa de retornar a campo e do fim do isolamento social - medida contra a propagação do novo coronavírus.

"A expectativa é muito grande, poder voltar logo (a jogar), mas a expectativa maior ainda é que tudo isso passe logo e que todo mundo possa ter a vida normal. Quero voltar o quanto antes, 100%, que é o mais importante para mim", explica.

Em 2020, Bonilha participou de sete partidas e marcou um gol entre Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Com contrato até dezembro, o volante reforçou que as saídas de casa devem ocorrer apenas em caráter de emergência.

"Minha rotina é acordar cedo, tomar café, treino de manhã, mas as vezes intercalo com treino de tarde. Mais é ficando com a família, evitando sair, indo mais em farmácia ou supermercado. Apenas o essencial", apontou.

A diretoria tricolor concedeu férias ao elenco até 20 de abril - com possibilidade de extensão por mais 10 dias. Também houve um acordo para redução salarial tanto de atletas como de executivos a fim de diminuir o prejuízo financeiro do clube durante a pandemia de covid-19.