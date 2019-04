Bom relacionamento com Marcelo Segurado pode ser trunfo para Ceará contratar Enderson Moreira

O Ceará pode estar bem próximo de anunciar seu novo técnico para as disputas da Série A do Campeonato Brasileiro. E o nome que ganhou mais força, após a demissão do técnico Lisca, foi o de Enderson Moreira.

Pesa a favor do mineiro, de 47 anos, que ele tem um bom relacionamento com o gerente de futebol do Alvinegro de Porangabuçu, Marcelo Segurado, com quem trabalhou no Goiás em 2013. Na época, ambos conquistaram o Campeonato Goiano e chegaram até a fase semifinal da Copa do Brasil. além disso, terminaram o campeonato Brasileiro da Série A na 6ª posição.

Ex-técnico do Bahia, no início da temporada 2019, Enderson Moreira já comandou outros grandes clubes do futebol brasileiro como Fluminense, Santos, Grêmio e Coritiba.

Marcelo Segurado, no entanto, foi procurado pela reportagem, mas não atendeu as ligações. O Ceará deve divulgar o nome do novo técnico, de forma oficial, nas próximas horas.