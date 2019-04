Bolsonaro demite secretário especial do Esporte

Mais um membro da equipe do governo de Jair Bolsonaro foi demitido. Nesta quinta-feira (18), o então secretário de Esporte, general Marco Aurélio Vieira, saiu do cargo, divulgado no Diário Oficial da União.

Marco Aurélio foi diretor-executivo de operações dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, e está na reserva desde 2002. O secretário tinha problemas com o atual ministro da cidadania, Omar Terra, que anunciou o ex-jogador Washington "Coração Valente" como interino para a posição de Marco Aurélio.

O ex-secretário nasceu em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. De acordo com Omar Terra, o substituto deve ser anunciado nos próximos dias.