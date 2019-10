Boeck ressalta peso da vitória do Fortaleza sobre a Chapecoense: "Mais um objetivo"

O Fortaleza cumpriu o dever de casa e venceu a Chapecoense por 2 a 0, nesta quarta-feira (9), na Arena Castelão. O resultado deixa o Leão em 15º, com 25 pontos, a seis longe da zona de rebaixamento. O goleiro e capitão Marcelo Boeck ressaltou que o resultado foi mais um passo para se manter na elite nacional.

"Com tudo que envolveu o jogo, a gente sai com o grupo toda satisfeito. Quando a gente vence, todo mundo vence. Conseguimos mais um objetivo para quem sabe depois poder sonhar com algo mais", explicou.

Em campo, o arqueiro se destacou com três defesas difíceis. As intervenções foram importantes porque mesmo com o placar de vantagem, o time tricolor finalizou menos: 11 contra 15.

A expectativa da diretoria leonina é chegar aos 45 pontos, média histórica que evita o descenso. Para tal, necessita de mais seis vitórias e dois empates nas 14 rodadas seguintes. O próximo compromisso do Fortaleza é diante do Vasco, domingo (13), às 16 horas, em São Januário.