Boeck estreia na Série A com grande atuação e projeta reação do Fortaleza: "Evoluir a cada jogo"

O técnico Rogério Ceni surpreendeu ao escalar Marcelo Boeck entre os titulares na derrota do Fortaleza para o Flamengo, neste sábado (1º), pela sétima rodada da Série A do Brasileiro. Dono da posição durante a campanha vitoriosa na Copa do Nordeste, o arqueiro fez a estreia no Brasileirão com grande atuação ao realizar quatro defesas difíceis no revés para o rubro-negro por 2 a 0. O atleta avaliou o desempenho no Tricolor como positivo mediante o poderio rubro-negro, um dos principais elencos do país.

"No primeiro tempo, a gente até teve mais chances, pôde jogar um pouco mais de igual pra igual com o Flamengo. Durante o jogo todo, o Flamengo teve mais chances, principalmente, no segundo tempo, então, foi um domínio quase total. Mas a gente sabia que ia ser extremamente difícil, nós sabíamos que tínhamos condições de surpreender. Quando um time grande como o Flamengo, com os jogadores que tem, e aparece uma oportunidade, eles não desperdiçam. Ainda assim, fiz quatro defesas, mas a gente sabe que é um poderio muito grande", analisou Boeck.

O Fortaleza sofreu um gol em cada tempo da partida Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O resultado no Engenhão deixa o Leão provisoriamente na 14ª posição, com sete pontos. Restando sete jogos para o fechamento da rodada, o clube pode perder mais posições na tabela. Boeck afirmou que o Tricolor precisa voltar a pontuar e tem condições de lutar pela manutenção na elite do futebol brasileiro.

"Sabemos que temos que marcar pontos para não ficar lá embaixo, mas a gente tem total convicção que temos qualidade e capacidade de evoluir a cada jogo, melhorar a cada jogo e chegar onde a gente quer, que é a permanência na Série A em 2020", declarou.

Até a parada para a Copa América, sediada no Brasil, o Fortaleza ainda realiza dois jogos na competição. Encara o Grêmio, no Rio Grande do Sul, e o Cruzeiro, na Arena Castelão. O torneio nacional é interrompido por um mês após a conclusão da 9ª rodada e retorna em julho.

No meio da sequência, a equipe enfrenta o Athletico/PR na próxima quarta-feira (5), pelas oitavas da Copa do Brasil, na Arena da Baixada, às 19h15. No primeiro jogo, 0 a 0 na Arena Castelão.