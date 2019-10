Boca Juniors busca técnicos Felipão e Renato Gaúcho para 2020

A diretoria do Boca Juniors busca um novo comandante para a temporada de 2020. Eliminado na semifinal da Libertadores para o arquirrival River Plate, o técnico Gustavo Alfaro anunciou que deixará a o clube ao término do Campeonato Argentino. Segundo o jornal Olé, o time tem na mira dois técnicos brasileiros: Renato Gaúcho e Luiz Felipe Scolari.

À frente do Grêmio, Renato Gaúcho conquistou a Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017) e Recopa Sul-Americana (2018), sendo o treinador com mais tempo ininterrupto de trabalho no Brasil. Já Felipão está desempregado desde setembro, quando foi demitido do Palmeiras, mas se sagrou como um dos técnicos mais vitoriosos do continente, tendo vencido a Copa do Mundo de 2002 e o Brasileirão da última temporada.

A escolha se dá pela indisponibilidade de certos nomes locais como Maradona, Gareca e Palermo. Outro candidado seria o português José Mourinho, que está fora do mercado desde 2018 e atua como comentarista esportivo.

O próximo compromisso da equipe é quinta-feira (3), contra o Lanús. O Boca lidera a competição com 21 pontos, restando 13 rodadas para o encerramento do torneio.