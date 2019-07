Bia Haddad vence campeã de Wimbledon e avança à segunda rodada

A tenista Bia Haddad Maia surpreendeu a espanhola Garbiñe Muguruza nesta terça-feira (2) com uma vitória por 2 sets a 0 (duplo 6-4), pela primeira rodada de Wimbledon. Com a classificação à segunda rodada, a brasileira que ocupa a 121ª colocação no ranking iguala melhor participação pessoal no Grand Slam, quando alcançou a mesma fase em 2017.

Na ocasião, a brasileira caiu para a romena Simona Halep por 2 sets a 0. Foi justamente em 2017 que Muguruza conquistou o título de Wimbledon. A espanhola também tem um troféu de Roland Garros (2016).

Na próxima rodada, Bia Haddad irá enfrentar a britânica Harriet Dart. A adversária venceu a norte-americana Christian McHale por 2 sets a 1, parciais de 4-6, 6-4 e 6-4.