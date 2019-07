Bergson se recupera de lesão e pode voltar a treinar com bola no Ceará nesta semana

O atacante Bergson está próximo de retomar os treinamentos no Ceará. Fora dos gramados desde o dia 13 de junho, quando sofreu lesão na coxa esquerda contra o Vasco, o jogador está em fase final de transição e volta a trabalhar com bola ainda essa semana.

O técnico Enderson Moreira conta com o atleta para ensaiar taticamente a equipe antes do reinício da Série A do Brasileiro. Após a saída de Ricardo Bueno ao CSA, o plantel alvinegro passa a contar com Bergson e Romário como centroavantes - peça importante no esquema 4-2-3-1.

Mesmo com a confiança da comissão, o atacante de 28 anos enfrenta um jejum no Ceará: oito jogos e nenhum gol pelo Brasileirão. Vindo do Athletico/PR, o jogador começou o certame deixando o banco de reservas nas três primeiras rodadas, mas ganhou a posição e foi titular em outras cinco oportunidades.

Entre os remanescentes no elenco, o artilheiro do Vovô é o meia Thiago Galhardo, com três gols. A equipe volta a campo no dia 15 de julho, às 20h, no Maracanã, diante do Fluminense. A partida é válida pela 10ª rodada da Série A do Brasileiro. Na tabela, o Ceará é o 13ª, com 10 pontos.

Retorno

Charles ainda não estreou no Brasileirão Foto: JL Rosa / SVM

Enderson Moreira também está próximo de ganhar o zagueiro Charles para o período de treinamentos no CT de Porangabuçu. O jogador sentiu um desconforto no adutor da coxa esquerda, se reapresentou antes do elenco principal para intensificar a parte física e finaliza o protocolo médico para voltar a trabalhar com bola.

Contratado no início da temporada, Charles disputou três jogos com a camisa alvinegra. O atleta esteve em campo contra o Ferroviário (Taça dos Campeões), Floresta (Campeonato Cearense) e Salgueiro (Copa do Nordeste).