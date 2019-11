Bergson pede para torcida acreditar na permanência e apoiar o time: "Não tem outra saída"

Depois da derrota no Clássico-Rei, o foco do Ceará está na Chapecoense, na Arena Condá. É o que garante o atacante Bergson, suspenso contra o Fortaleza, e que volta a ser opção para Adilson Batista nesta 33ª rodada do Brasileirão.

"Faltam 6 rodadas. Não é o momento de se sentir vilão quando perde e de herói quando vence. A mentalidade tem que ser uma só. Sou muito otimista. Apesar dos 6 jogos, ainda tem muita água pra passar debaixo da ponte. Não tem outra saída pra torcida a não ser acreditar", falou o atleta.

Com a semana toda de preparação, o elenco alvinegro tem um fôlego maior para trabalhar sem a pressa de um jogo no meio da semana.

"Podemos aproveitar o tempo pra fazer ajustes, aprimorar, montar a melhor ideia pra jogar em Chapecó. Apesar da situação ruim, eles têm jogadores de qualidade, um treinador muito bom", contou Bergson.

Apesar da Chape estar na vice-lanterna, com 22 pontos na tabela de classificação do Campeonato, a atenção do grupo do Vovô no domingo, às 18h, não vai diminuir, de acordo com o camisa 77.

"Temos que fazer um jogo respeitando o adversário, como fizemos com os outros, com cautela mas com ambição. Não tem jogo fácil. Todo time tá jogando a vida", disse o jogador.

Após a derrota para o Leão do Pici, o técnico Adilson Batista comentou sobre o meia Thiago Galhardo, apontando "problemas pessoais" para explicar sua má fase. Bergson também falou sobre a situação do companheiro de equipe.

"Penso que a produtividade não é tão importante quanto a competitividade. Todo mundo passa por momentos ruins. Tem que ter resiliência pra se manter firme. Queremos contar com ele", garantiu o atacante.