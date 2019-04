Bergson e Kieza são regularizados e devem estrear neste fim de semana

Fotos: Diário do Nordeste

Recém-contratados, Bergon e Kieza, atacantes de Ceará e Fortaleza, na sequência, foram registrados juntos a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão aptos para estrear neste fim de semana, quando os clubes farão suas estreias, no domingo (28), pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Kieza chegou no Leão por empréstimo do Botafogo/RJ até o final da temporada. Ao todo, o atacante marcou 130 gols em sua carreira, mas vem vivendo momento de baixa. Nesta temporada, marcou apenas um gol em 11 jogos. Na quinta-feira (25), o jogador foi apresentado oficialmente. "É uma satisfação enorme fazer parte desse grupo”, comentou o reforço do Tricolor.

Vindo de forma definitiva para o Vovô, Bergson teve 50% de seus direitos econômicos comprados pelo clube cearense. A outra metade ficou com o Athletico/PR, time em que o atacante estava atuando. Nesta temporada, o atleta marcou seis gols em 15 jogos e se sagrou campeão do Campeonato Paranaense. Bergson será apresentado nesta sexta-feira (26).

Treinador do Alvinegro de Porangabuçu, Enderson Moreira também está registrado e comandará a equipe neste fim de semana.

Ceará e Fortaleza estreiam na Série A no domingo (28). O Vovô recebe o CSA/AL, às 16h, na Arena Castelão. Já o Fortaleza encara o Palmeiras, às 17h, na Arena do Palmeiras. Os dois jogos são válidos pela primeira rodada do Brasileirão.