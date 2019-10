Bergson comemora ponto conquistado diante do Vasco: "De bom tamanho"

Autor do gol do empate diante do Vasco, neste sábado (26), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão, Bergson comemorou o ponto conquistado diante dos cariocas. O atacante do Ceará balançou as redes aos 38 da segunda etapa, sendo esse o seu segundo gol com a camisa alvinegra.

"É importante marcar, importante não deixar de pontuar porque hoje era um jogo chave para a gente. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas esse pontinho está de bom tamanho pelo o que a equipe demonstrou", disse o atacante.

Bergson entrou no intervalo na vaga de Ricardinho. O centroavante aproveitou rebote de Fernando Miguel em chute de Fabinho para balançar as redes do time carioca aos 35 minutos da segunda etapa. Na hora do tento, o bandeira anulou marcando impedimento do centroavante. Mas, após verificação do árbitro de vídeo, o árbitro validou o gol de Bergson.

"Na segunda parte (do jogo) a gente brigou mais, batalhou mais. Não nos impusemos da maneira que colocamos em mente antes da partida, mas valeu pelo empenho e esse ponto vai ser importante para nós", finalizou.

O resultado fez o Vovô chegar aos 30 pontos, mas permanece em 15º. Agora, o Alvinegro de Porangabuçu torce contra Fluminense e Cruzeiro que recebem Chapecoense e Fortaleza em suas casas, respectivamente, também nesta sábado (26).

Na próxima quarta-feira (30), o Ceará recebe o Fluminense, na Arena Castelão, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.