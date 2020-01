Bebeto vibra com a chance de reeditar dupla com Romário em Fortaleza; veja vídeo

Somente duas duplas de atacantes jamais perderam uma partida com a camisa da Seleção Brasileira: a primeira é Pelé e Garrincha. E a segunda é Bebeto e Romário. Esses dois últimos estarão em campo, no Presidente Vargas, nesta quinta-feira (21h30), na reedição da final da Copa do Mundo de 1994 entre Brasil X Itália.

Em visita ao Sistema Verdes Mares, o craque Bebeto falou sobre a satisfação de reeditar a dupla:

"A vontade é grande. Estamos em casa, no Nordeste. Vai ser muito legal. É a dupla do Tetra. Essa dupla que nós fizemos uma história linda na Seleção Brasileira. Eu falo sempre. São duas duplas que nunca perderam com a Seleção Brasileira: Pelé e Garrincha e Bebeto e Romário. Já diz tudo, né. Vai ser importante rever os amigos. Aquele grupo é uma família e família é a base de tudo".

Confira entrevista completa

Os ingressos para a partida estão sendo vendidos no site https://selecaotetra94.com.br/evento.php?eve=158 e nos demais pontos físicos

