Bayern e Dortmund vencem, esquentando Clássico na próxima rodada da Bundesliga

A disputa do Campeonato Alemão continua acirrada. Em grande fase, Bayern e Borussia Dortmund duelam pela ponta, voltando com tudo neste retorno da Bundesliga. As duas equipes estão separadas por 4 pontos e se enfrentam na próxima rodada



O Bayern goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 2, pela 27ª rodada, e manteve a vantagem na liderança da competição. Agora com 61 pontos, o Bayern de Munique preservou a distância de quatro para o vice-líder Borussia Dortmund, que também venceu na rodada.

Os dois se enfrentarão na próxima rodada, no duelo mais aguardado da competição até aqui. O clássico, que opõe os dois principais candidatos ao título, está marcado para esta terça-feira, às 13h30, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.

A grande fase da equipe de Munique precede a pandemia. O time da Baviera está invicto em 2020 e, considerando os jogos antes de o torneio ser paralisado, não perde há 13 partidas, sendo que venceu 12 delas. O ultimo revés foi em dezembro do ano passado, quando levou 2 a 1 do Borussia Mönchengladbach. O Eintracht Frankfurt é o 13.º colocado, com 28 pontos.

Já o Dortmund, também venceu e está em alta. O time derrotou o Wolfsburg por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, elevando o moral para o clássico na próxima rodada diante do time bávaro, principal rival na briga pelo título.

Na vice-liderança da tabela de classificação, o Borussia Dortmund soma 57 pontos e engatou o sexto triunfo consecutivo, considerando também as partidas anteriores à paralisação do torneio em razão da pandemia do novo coronavírus. A equipe de Dortmund, dessa maneira, chegará em boa fase para o duelo mais aguardado da competição.



Outros jogos

Em duelo decisivo por um lugar dentro do pelotão dos primeiro colocados, o Bayer Leverkusen derrotou o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1, fora de casa, e assumiu provisoriamente a terceira colocação, com 53 pontos, um a mais que o rival de Mönchengladbach, que caiu para o quarto posto.

Nas outras duas partidas já encerradas neste sábado, Paderborn, lanterna da competição, e Hoffenheim (nono) empataram em 1 a 1, e o penúltimo colocado Werder Bremen encerrou uma sequência de sete jogos em vitória ao derrotar o Freiburg (sétimo) por 1 a 0. O gol foi marcado pelo meia Leonardo Bittencourt, filho do brasileiro Franklin Bittencourt, ex-jogador do Fluminense e Bragantino.