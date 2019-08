Bayern de Munique fecha pré-temporada com goleada de 23 a 0 em time amador

O Bayern de Munique fechou a sua pré-temporada em grande estilo. Contra o FC Rottach-Egern, um time amador da região da Baviera, em um estádio sem qualquer arquibancada, a equipe de Munique goleou por 23 a 0, sendo 11 a 0 somente no primeiro tempo. Um dos destaques foi o meia francês Corentin Tolisso, autor de quatro gols em sequência em um intervalo de apenas quatro minutos.

Outros quatro jogadores se destacaram ao marcarem três gols cada São eles: o centroavante polonês Robert Lewandowski, o atacante Thomas Müller, o também atacante ganês Kwasi Okyere Wriedt e o meia Leon Goretzka. Uma das contratações para esta temporada, o meia português Renato Sanches anotou duas vezes. Leon Dajaku, Serge Gnabry, Sarpreet Singh, Lars Dietrich (contra) e Alexander Nollenberger completaram a goleada.

Nesta pré-temporada, o Bayern jogou outros cinco amistosos. Foram três vitórias (sobre Real Madrid, Benfica e Fenerbahçe), um empate (contra o Tottenham) e uma derrota (para o Arsenal). Pela Supercopa da Alemanha, no último sábado (3), derrota por 2 a 0 para o Borussia Dortmund, na casa do adversário.

O próximo compromisso, pela estreia na Copa da Alemanha, será na segunda-feira (12) contra o Energie Cottbus, time da quarta divisão, como visitante. No Campeonato Alemão, no qual defenderá o título, o primeiro adversário será o Hertha Berlin, no próximo dia 16, no Allianz Arena, em Munique.