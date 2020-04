Bayern de Munique anuncia retorno dos treinos nesta segunda-feira (6)

Ainda que em trabalhos restritos a pequenos grupos, o Bayern de Munique vai retomar a rotina de treinamentos nesta segunda-feira (5). Foi o que o clube alemão comunicou assegurando que todas as recomendações das autoridades de saúde e do governo vão ser respeitadas.

"Os profissionais do FC Bayern de Munique vão treinar em pequenos grupos na Säebener Strasse (o CT do clube) a partir de segunda-feira, 6 de abril. Isso é feito em coordenação com as autoridades governamentais responsáveis. Obviamente, todos os regulamentos de higiene serão rigorosamente observados. A liga alemã já havia recomendado uma pausa nos treinamentos até domingo, 5 de abril", comunicou o clube.

Os jogadores deverão treinar em turnos diferentes, com os trabalhos sendo restritos a até cinco atletas por atividade. "Para que a propagação da pandemia do coronavírus possa ser mais lenta, o FC Bayern pede a seus torcedores que continuem a seguir as instruções das autoridades e, portanto, não compareçam ao centro de treinamento do FC Bayern", acrescentou.

Na semana passada, o Schalke 04 e o Eintracht Frankfurt já haviam retomado a rotina de treinamentos na Alemanha. O campeonato nacional está paralisado até 30 de abril, sendo que o Bayern é o líder com quatro pontos de vantagem para o Borussia Dortmund - restando nove rodadas do fim.

Segundo dados do Instituto Robert Koch, a Alemanha registra 91.714 casos de coronavírus, com 1.342 mortes.