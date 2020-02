Basquete Cearense sofre virada nos minutos finais e perde para o Bauru no NBB

O Basquete Cearense sofreu a terceira derrota seguida no NBB. Na noite desta sexta-feira, o Carcará foi derrotado pelo placar de 83 a 78, no Centro de Formação Olímpica (CFO). As equipes vinham de derrota no certame, mas coube ao Bauru se recuperar na competição.

Destaque da partida, Brite marcou 23 pontos para o Carcará e foi o maior pontuador da noite, mas não foi o bastante para frear a 19ª derrota do Basquete Cearense. Larry Taylor foi o cestinha pelo lado do Dragão, com 18 pontos, sendo decisivo para garantir a vitória da equipe na reta final do último quarto. A equipe cearense ainda perdeu Sualisson no decorrer do jogo por conta de uma torsão no tornozelo esquerdo.

O Carcará iniciou a partida apagado e viu o Bauru sair na frente no primeiro quarto. Os visitantes foram mais efetivos e conseguiram trabalhar em cima dos erros de defesa do Basquete Cearense. O Dragão dominou o jogo até o terceiro quarto, mas o Carcará foi para o tudo ou nada e só no último tempo conseguiu ficar na frente do placar com um arremesso de dois pontos efetuado por Brandon. Rapidamente o Bauru se recuperou, e Larry Taylor assumiu o protagonismo da equipe do Dragão, garantindo a vitória para os visitantes nos segundos finais.

Na próxima rodada o Basquete Cearense terá dois jogos, ambos fora de casa. Na quarta-feira (26) enfrenta o Pato Basquete, em Pato Branco, às 20h. Na sexta-feira (28), encara o Rio Claro, no ginásio Felipe Karam, às 20h.