Basquete Cearense se despede da torcida em 2019 com derrota para o Minas

Em mais um jogo bastante movimentado, o Basquete Cearense teve a vitória nas mãos até o fim, mas sucumbiu no último quarto e não evitou a derrota para o Minas na noite desta quinta-feira (12) no CFO, em Fortaleza, pela 12ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O resultado de 82 a 79 deixa os cearenses na penúltima posição, com 17 pontos, longe dos classificados para os playoffs para as oitavas de final.

Logo no primeiro período, o Carcará viu em quadra um Minas buscando a vitória, e terminou o quarto inicial perdendo por 12 pontos: 16 a 28. No período seguinte, porém, o Carcará conseguiu pular na frente do placar

No segundo quarto, os cearenses cresceram bastante de produção e pularam na frente do placar: 41 a 39. Destaque para o jogo coletivo do time e pelas boas atuações de Brite, cestinha dos donos da casa, com 21 pontos, e para Sualisson, principal rebatedor da partida, com 16 rebotes.

Nos dois últimos quartos, ambas as equipes alternavam a vantagem no placar. O Minas voltou a crescer de produção, e o Carcará tentava garantir a vitória. Empatados faltando menos de um minuto para o fim do quarto período, os mineiros conseguiram virar o jogo e abrir cinco pontos. Mesmo com a tentativa de reação do Basquete Cearense, o Minas acabou vencendo o duelo por 82 a 79.

O Basquete Cearense fez o último jogo do ano em casa, e agora tem como último compromisso o jogo contra a Unifacisa em Campina Grande no dia 28 de dezembro. Já o Minas vai encarar os paraibanos no próximo sábado (14), às 16 horas, na Arena Unifacisa.