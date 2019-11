Basquete Cearense recebe São José dos Campos em busca de reagir no NBB

O Basquete Cearense enfrenta o São José dos Campos hoje (14), no Ginásio Paulo Sarasate, às 20h, tentando uma reação na 6ª rodada do NBB 2019/20. O time cearense perdeu os últimos 4 jogos (Franca, Bauru, Botafogo e Flamengo) e ocupa a 14ª posição na tabela, duas abaixo da zona de classificação para os play-offs, objetivo da equipe na temporada.

O confronto contra o São José é o último de uma série de 3 jogos em casa do Carcará, que ainda luta para ganhar ritmo após as várias mudanças no elenco principal. A única vitória na temporada foi contra o Pato, lanterna do NBB.

Porém, o São José também não está em boa fase. O time paulista só venceu um jogo nesta edição e está uma posição abaixo do Basquete Cearense. Apesar disso, tem no ala/pivô Rafael Oliveira o maior pontuador em cestas de 2 do campeonato, com média de 6,3 por partida, e o 5º melhor nos pontos em geral (média de 18,3).

Do outro lado, o Carcará conta com o ala/pivô e capitão Felipe como o atleta que mais aproveita rebotes, com média de 10,5 pontos por jogo.

O triunfo em casa contra o São José é fundamental para tranquilizar a equipe cearense, pois a partir da 7ª rodada, o Basquete Cearense tem uma sequência de 4 jogos como visitante, contra Paulistano, Corinthians, Pinheiros e São Paulo, todos na primeira metade da tabela.