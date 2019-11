Basquete Cearense recebe o Flamengo nesta sexta-feira em busca de reação no NBB

O Basquete Cearense enfrenta o Flamengo nesta sexta-feira (8), Centro de Formação Olímpica (CFO), às 21h10, na tentativa de reagir no NBB 2019/20. Sem vencer há 3 jogos, o Carcará encara o 3º colocado na competição, com aproveitamento de 80%, enquanto o grupo cearense está em 14º, com 20%.

A equipe rubro-negra tem o 4º melhor pontuador do torneio: o ala Marquinhos, com média de 19,4 pontos. Porém, o Basquete Cearense tem em seu capitão Felipe o jogador com mais rebotes do NBB, com 11 no total.

A única vitória do Carcará nesta edição foi contra o lanterna Pato, na 2ª rodada, por 78 a 58. Contra o Flamengo, será o 2º embate de uma sequência de 3 jogos em casa, que termina contra o São José dos Campos, adversário direto na tabela, na quinta-feira (14).

Os ingressos para o jogo podem ser adquiridos na bilheteria do CFO antes do início da partida, a partir de R$ 20,00.