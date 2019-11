Basquete Cearense perde para São José em casa

O Basquete Cearense amargou mais uma derrota no NBB. O time viu o São José levar a melhor por 81 a 77, em Fortaleza. O cestinha da partida foi da equipe paulista. Rainha teve um aproveitamento superior a 80% nos arremessos e contribuiu com 22 pontos. Figueredo liderou os rebotes (6) e assistências (8). Brandon foi o cestinha do Carcará, com 15 pontos anotados na partida. O Basquete Cearense venceu apenas um dos seus seis compromissos já realizados e vai em busca de somar outra vitória na sexta-feira (22). O time enfrenta o Paulistano às 20h, no Antônio Prado Jr, em jogo válido pela 9ª rodada.

O jogo

Apesar do mando de quadra ser cearense, quem levou vantagem no início do confronto foi o time do Vale do Paraíba. A equipe visitante aproveitou os erros do ataque adversário e usou a arma do contra-ataque para ficar à frente do placar. O Basquete Cearense começou melhor com uma bola de três de Cauê e de dois com Rashaun. O São José não demorou para reagir e a virada veio de uma cesta de três, convertida por Figueredo, 5 a 7. Com Brite, o time da casa ainda conquistou o empate, com duas cestas de dois pontos seguidas. Disputando ponto a ponto, o São José conquistou a vantagem no final do primeiro quarto com dois pontos de Ambrosino: 16 a 14 no fim do primeiro período.

Para completar, Dannyel Russo perdeu no meio do quarto, o ala Alex Oliveira, que deixou o jogo sentindo dores no músculo adutor da coxa esquerda.

O Carcará voltou melhor para o segundo quarto, levando apenas 40 segundos para virar. A cesta da virada (17 a 16) foi marcada por Gabriel num arremesso de três pontos. Mesmo em um cenário negativo, o técnico do Basquete Cearense conseguiu ajustar alguns pontos nos 10 minutos seguintes. Gabriel, Sualisson e Davis saíram do banco para contribuir. Rapidamente, o Carcará tomou a liderança. Com Gabriel e Sualisson, o Basquete Cearense construiu uma vantagem importante (21x16) e seguiu a frente no placar até o final do período: 37 a 32.

Vitória do visitante

Na volta, o São José demonstrou que o jogo era bem equilibrado. Mariani marcou os dois primeiros pontos do terceiro quarto. Pouco depois, Brandon serviu Gabriel, que marcou de três e ampliou o placar para os donos da casa, 40 a 34. A recuperação do São José veio com Lupa, com uma cesta de dois pontos. Na sequência, Figueredo acertou chute para três. O visitante ganhou confiança e Duda acertou duas cestas de três, comandando a virada: 44 a 47. A dois minutos do fim do período, o placar era de 53 a 61 para os paulistas. No minuto final, Cauê acertou uma bola de três para o Basquete Cearense, mas o time foi para o último quarto em desvantagem: 59 a 65.

A desvantagem do Carcará chegou a ser de dois dígitos, mas o time evoluiu. Melhorou a defesa e acertou uma bola de três fundamental com o norte-americano Brandon Davis. Restando pouco mais de sete minutos para o fim da partida, o time empatou em 67 a 67, após Felipe acertar dois lances lives. Mariani puxou a reação do São José. Faltando quatro minutos para o final do jogo, Rafael acertou uma enterrada: 67 a 71. O time paulista ampliou o placar e garantiu uma vantagem de seis pontos, aos nove minutos Dannyel Russo pediu tempo técnico. Restando um minuto para o fim, Brandon acertou uma bola de três, mas não evitou a derrota do Carcará: 77 a 81.