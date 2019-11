Basquete Cearense perde para o Pinheiros e fica em situação complicada no NBB

Na abertura da 10ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB), o Basquete Cearense não suportou a pressão do Pinheiros e voltou a perder na competição. Com o domínio da partida e fazendo valer o fator casa, os paulistas venceram o Carcará por 83 a 70 na noite desta quarta-feira (27) no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, e interromperam uma sequência de três derrotas consecutivas.

O volume de jogo do Pinheiros foi maior desde o início. Logo no primeiro quarto, os donos da casa pularam na frente do Carcará, envolvendo os adversários em uma marcação forte e rápidos ataques. Com 21 a 14 no placar, o Basquete Cearense esboçou uma reação nos segundos e terceiros períodos, e mesmo com o cestinha da partida (Vinícius, com 19 pontos), os cearenses sucumbiram no último quarto e conheceram a sétima derrota em nove jogos no NBB.

O resultado deixa o Pinheiros vivo na briga por uma vaga na Copa Super 8, a ser realizada na virada entre os turnos. O time paulista ocupa a 9ª posição, com 15 pontos. Já o Carcará permanece no 15º lugar, agora com 12 pontos, e precisa vencer para se afastar da lanterna.

O Basquete Cearense continua a sequência de jogos fora de casa ainda na capital paulista. O próximo compromisso será diante do São Paulo no Ginásio do Morumbi, nesta sexta-feira (29) às 21h10. O Pinheiros volta às quadras do Henrique Villaboim no domingo (1º), às 11 horas, para enfrentar o Unifacisa.