Basquete Cearense perde para o Corinthians e se complica no NBB

O Basquete Cearense perdeu mais uma no NBB, dessa vez para o Corinthians, por 80 a 69, no Ginásio Wlamir Marques. Foi a 7ª derrota do time cearense em 9 jogos da competição, tendo feito, neste domingo (24), o menor número de pontos em uma partida até aqui.

Durante todos os quartos, o Cearense ficou atrás no placar: 14 x 13, 37 x 31, 55 x 44 e 80 a 69. O cestinha foi o ala/pivô do Carcará, Brandon, com 23 pontos.

O resultado deixa a equipe de Danyel Russo em 15º na classificação do NBB, à frente somente do Pato. Na próxima rodada, o Carcará encara o Pinheiros, às 20h desta quarta-feira (27). Será o 3º jogo de uma sequência de 4 fora de casa.