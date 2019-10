Basquete Cearense perde para o Bauru no NBB

O Basquete Cearense perdeu para o Bauru por 90 a 80 na noite desta quinta-feira, no ginásio Panela de Pressão, na cidade de Bauru, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). É a primeira vitória do Dragão na competição nacional. O Basquete Cearense teve a terceira derrota. Nick Wiggins foi o cestinha do jogo com 23 pontos. O maior pontuador do Carcará foi Felipe com 18 pontos.

O Basquete Cearense está na 13º colocação. Na quarta-feira, o Basquete Cearense enfrenta o Botafogo, às 21h, no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza.