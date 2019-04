Basquete Cearense perde para Mogi das Cruzes pelo primeiro jogo das quartas do NBB

O Basquete Cearense foi derrotado pela equipe do Mogi das Cruzes pelo placar de 77x69. A partida marcou a largada das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Com a derrota, o Carcará terá que buscar pelo menos duas vitórias fora de casa para seguir na competição.

O jogo

O primeiro quarto começou com vantagem dos donos da casa. O time chegou a abrir vantagem de sete pontos, mas acabou cedendo para o Mogi das Cruzes. Mesmo assim, os primeiros dez minutos acabaram com 18x15 no placar para o Basquete Cearense.

Já no segundo quarto, a história mudou. O Mogi tomou conta da partida, e o pivô JP Batista começou a aparecer. Resultado: 20x10 na parcial do segundo quarto. As equipes foram para o vestiário com 35x28 favorecendo os visitantes.

Após o intervalo, o Basquete Cearense voltou a jogar melhor, mas não conseguiu retomar a vantagem no placar. Aliás, uma vez na frente, o Mogi das Cruzes não ficou mais atrás em nenhum momento.

O último quarto veio para confirmar o resultado final de Basquete Cearense 69x77 Mogi das Cruzes. Destaque para Felipe, que ao completar 200 jogos pelo Carcará, foi cestinha da partida com 19 pontos. Do outro lado, JP Batista alcançou o duplo-duplo ao marcar 18 pontos e conseguir 13 rebotes para o Mogi das Cruzes.

Próximos confrontos

Basquete Cearense e Mogi das Cruzes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira (19), às 21h10, e no próximo domingo, às 19h. Os dois jogos acontecem no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

Veja o tempo real da partida