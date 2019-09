Basquete Cearense participa de torneio internacional e estreia contra o Boca Juniors

Confirmado no NBB 2019/2020, o Basquete Cearense está em fase de preparação e vai participar de uma competição internacional pela primeira vez na história: o Torneio Interligas. Com times brasileiros e argentinos inscritos, o evento começa nesta quinta-feira (5), com o Carcará encarando o Boca Juniors-ARG na estreia.

As equipes estão na chave Brasil, que conta também com Bauru e La Unión Formosa-ARG. Na sede da Argentina, em Corrientes, jogarão Brasília, Pato Basquete, Regatas Corrientes-ARG e Comunicaciones Mercedes-ARG.

As equipes se enfrentarão no sistema todos contra todos em seus grupos. Após o término das disputas, os primeiros colocados de cada chave disputarão final única, no dia 14 de setembro, no Brasil. A decisão somente acontecerá na Argentina em caso de duas equipes argentinas avançarem à decisão.

Reforços

O Carcará anunciou quatro reforços para a temporada. Dentre as chegadas, estão os pivôs Mathias e Marcão, além dos armadores Cauê e Clark. As quatro renovações anunciadas foram a dos alas-pivô Alex Oliveira e Sualisson, do armador Rashaun e do ala/pivô Felipe Ribeiro.