Basquete Cearense oferece perigo, mas Franca vence de virada no NBB

Embalado para conquistar a segunda vitória seguida no NBB, o Basquete Cearense pegou uma pedreira na primeira partida que fez fora de casa. A missão da rodada era a de enfrentar o líder Franca, no ginásio Pedrocão. Os visitantes surpreenderam e chegaram a ficar na frente do placar em muitas oportunidades, mas no apito final, reinou a consistência. O Franca venceu o Basquete Cearense por 88 a 80, conquistou a quarta vitória na competição e segue com 100% de aproveitamento, em primeiro lugar na tabela. O time do Ceará é o 11º, com quatro pontos ganhos.

David Jackson foi o destaque do Franca no primeiro quarto, com boas infiltrações. Mas o time cearense insistia em marcação cerrada. O primeiro quarto terminou com 25 a 19 para o time da casa. Na segunda etapa, a equipe de Danyel Russo começou a oferecer maior pressão. Com solidez contínua na marcação, o diferencial foi o aproveitamento de Felipe, fator que fez o Basquete Cearense reverter a desvantagem. No final da primeira etapa, os visitantes terminaram na frente: 45 a 39.

No terceiro quarto, o Franca entrou minimizando os erros que prejudicaram na etapa anterior, mas ficou muito dependente de Cipolini nos rebotes no garrafão. Helinho decidiu mudar o time e incluiu o armador Elinho no jogo. A alteração deu mais fôlego aos mandantes, mas diante da solidez de Felipe, ala do Carcará, os visitantes seguiram na frente por 63 a 62.

No quarto final do jogo, mais reviravoltas. Com Elinho infiltrando e Shattmann na linha de três, o placar ficou todo igual. David Jackson, cestinha do jogo, chegou aos 18 pontos e abriu 73 a 68 para os donos da casa. A cesta de três da virada levou a torcida ao delírio. O Basquete Cearense persistiu, mas a eficiência tática levou o Franca a fechar a partida com 88 a 80.

David Jackson, do Franca, foi o cestinha da partida com 20 pontos, seguido por Felipe (18). O ala do time cearense também foi o maior reboteiro da partida, com 14. Elinho, do Franca, liderou as assistências com sete.

O Franca volta a jogar pela competição no dia 5, contra o Pato Basquete, que ainda não venceu nenhuma, em Pato Branco, às 20h. Já o Basquete Cearense enfrenta o Bauru, nesta quinta-feira, às 20h, no ginásio "Panela de Pressão".